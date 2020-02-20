20 Şubat 2020, Perşembe
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Ersun Yanal takımını derbiye motive ediyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesinde oyuncularına motivasyon konuşmalarını yapıyor. Yanal, "Kadıköy'deki yenilmezlik serisini devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.
20.02.2020
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