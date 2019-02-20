Ersun Yanal: "Slimani'yi kullanmayacağım"

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Zenşt ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve Martin Skrtel açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Zenşt ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve Martin Skrtel açıklamalarda bulundu.

UEFA kadrosuna eklenen oyuncu sayısına değinen Yanal, "11'e 11 maçlarda ilk 30 dakika müthiş oynuyoruz. Bunu daha çok süreye yaymalıyız. UEFA kadrosuna 3 oyuncu ilave edebiliyorduk. Kervanı yolda düzmek oldukça zor, biz biraz kervanı yolda düzdük." ifadelerini kullandı.

"Slimani'yi kullanmayacağım"

"Forvet hattında her türlü oyuncumuz hazır. Belki Islam Slimani'yi kullanmak konusunda tereddütlerimiz var ve büyük ihtimalle de kullanmayacağım. Ayew oynayacak, bu mevkiye yabancı bir oyuncu değil."

"Derbiye yetiştirmek için çalışıyoruz"



"Valbuena sakat, o yüzden gelmedi. Derbiye yetiştirmek için çalışıyoruz, şu anda tedavide."

"Turu geçmek istiyoruz"



Hem bizim hem Zenit'in güçlü yönleri var. İki takım da güçlü yönlerine birbirine kabul ettirmeye çalışacak. Eşleşmenin birinci devresini 1-0 önde tamamladık. Bu avantajı korumak ve rakibin güçlü yönlerini engelleyip kendi güçlü yönlerimizi kabul ettirmek istiyoruz. Rakibimizin hücum yönlerini iyi çalıştık. Bu ataklarına da hem hücum hem savunma anlamında karşılık vermek yarınki en önemli planımız. Turu geçmek istiyoruz.

"Ligdeki en kötü takımlardan birisiyiz"

Kullandığımız oyuncuların hücum güçleri ortada. Oynadığımız maçlardaki beceri oranımıza bakarsak, ligdeki en kötü takımlardan birisiyiz. Topu kaleye gönderme konusuna kadar bir sorunumuz görünmüyor. Bu konuda bizden çok daha kötü takımların gol istatistikleri bizden daha iyi. Sorun topu içeri sokmak, bunun sayısını artırmak. Bizim de beklentimiz bu"

"Şu anda bizim için her iki kulvar da yüksek motivasyonla kalmamız gereken yerler. Ligde şampiyonluk yarışını kovalamadığımızdan dolayı Avrupa'daki şansımızı devam ettirmek büyük bir arzumuz"

Skrtel: "Turu geçmek kendi elimizde



Maçın zorluğuna değinen Martin Skrtel, "Zenit ile oynayacağımız maç kolay olmayacak. Turu geçmek kendi elimizde. Sahaya çıkıp tur için savaşacağız. Onların gol atması gerekiyor, o yüzden daha açık oynayacaklar. Biz nasıl oynayacağımızı biliyoruz ama her şey sahada belli olacak." dedi.

"Aklımda güzel anılar var"

"3,5 yıl burada oynadım ve aklımda güzel anılar var. Şu anda benim geleceğimin önemi yok, sadece Zenit maçının var. Tamamen bu maça odaklandık, gerisini zaman gösterecek."