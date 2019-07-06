06 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ersun Yanal çıldırdı! İşte kendini tokatladığı anlar...

Ersun Yanal, işi sıkı tutuyor. Antrenmanlarda her oyuncuya yapacaklarını bire bir anlatan usta hoca, istedikleri olmayınca sinirden kendini tokatladı.
06.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın antrenman sırasındaki hareketleri gündeme damga vurdu. Her oyuncusuna yapacaklarını bire bir anlatıp pozisyon aldıran tecrübeli teknik adam, istediğinin yapılamaması sonrası sinirden kendini tokatladı. Yanal, ikazlarda bulunurken, "Arkadaşlar direkt gol atabilirsiniz ama buradan da pas vermek zorundasınız. Tekrar oyna. Çık oğlum çık çık çık..." şeklinde sert bağırışları da duyuldu.

Fenerbahçede Ersun Yanal çıldırdı! FENERBAHÇE'DE ERSUN YANAL ÇILDIRDI!

TARAFTARDAN BEĞENİ ALDI

Çalışma sırasındaki bu hırslı hareketleri Fenerbahçeli taraftarın beğesini kazanan Ersun Yanal için "İşi şimdiden sıkı tutmaya başlamış. Şampiyonluğu istiyor. Hırsını gösteriyor" yorumları yapıldı. Öte yandan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas ve top kapma organizasyonları üzerinde durdu. İki gruba ayrılan futbolcuların top sürme, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile çalışma son buldu. Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

İdmanı sık sık durdurarak ikazlarda bulunan usta hoca, zaman zaman derin nefes alıp sakinleşmeye çalıştı. Bazen de başına vurarak sinirini gösterdi.

Ersun Yanal çıldırdı! İşte kendini tokatladığı anlar... Ersun Yanal çıldırdı! İşte kendini tokatladığı anlar... 06.07.2019
Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması 06.07.2019
Vedat Muriç Fenerbahçe yolunda! Vedat Muriç Fenerbahçe yolunda! 06.07.2019
Alexsandar Kolarov'da işlem tamam Alexsandar Kolarov'da işlem tamam 06.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe Kolarov'u bitirdi Fenerbahçe Kolarov'u bitirdi 05.07.2019
Kruse: İlk hedefim 4. yıldız Kruse: "İlk hedefim 4. yıldız" 05.07.2019
West Ham'ın Hasan Ali ısrarı West Ham'ın Hasan Ali ısrarı 05.07.2019
Garry Rodrigues Fenerbahçe'de Garry Rodrigues Fenerbahçe'de 04.07.2019
Fenerbahçe transferi bitirdi! Canlı yayında... Fenerbahçe transferi bitirdi! Canlı yayında... 04.07.2019
Max Kruse açıkladı! İtalyan kahvesi mi Türk çayı mı? Max Kruse açıkladı! İtalyan kahvesi mi Türk çayı mı? 04.07.2019
Topuk Yaylası'ndan çok özel görüntüler Topuk Yaylası'ndan çok özel görüntüler 04.07.2019
Vedat Muriç hangi takıma gidecek? Vedat Muriç hangi takıma gidecek? 03.07.2019
Garry Rodrigues Fenerbahçe'ye doğru Garry Rodrigues Fenerbahçe'ye doğru 03.07.2019
Fenerbahçe kamp için Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe kamp için Topuk Yaylası'nda 03.07.2019
Fenerbahçe'de hedef Yunus Mallı Fenerbahçe'de hedef Yunus Mallı 03.07.2019
Emre Belözoğlu: Yuvama geri döndüm Emre Belözoğlu: Yuvama geri döndüm 03.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte bonservis bedeli
Usta gazeteci açıkladı! Fatih Terim ve Arda Turan...
Galatasaray Banega transferini bitiriyor! Geliş tarihi...
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
Galatasaray'a Banega'dan sonra o isim gelecek! Fatih Terim ısrarla istiyor
Galatasaray ile Fenerbahçe'den bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki isim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör