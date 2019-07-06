06 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Ersun Yanal çıldırdı!

Ersun Yanal, işi sıkı tutuyor. Antrenmanlarda her oyuncuya yapacaklarını bire bir anlatan usta hoca, istedikleri olmayınca sinirden kendini tokatladı.

Giriş Tarihi: 06.07.2019 01:42 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 07:55
  • 1
  • 15
Fenerbahçe'de Ersun Yanal çıldırdı!

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın antrenman sırasındaki hareketleri gündeme damga vurdu.

  • 2
  • 15
Fenerbahçe'de Ersun Yanal çıldırdı!

Her oyuncusuna yapacaklarını bire bir anlatıp pozisyon aldıran tecrübeli teknik adam, istediğinin yapılamaması sonrası sinirden kendini tokatladı.

  • 3
  • 15
Fenerbahçe'de Ersun Yanal çıldırdı!

Yanal, ikazlarda bulunurken, "Arkadaşlar direkt gol atabilirsiniz ama buradan da pas vermek zorundasınız. Tekrar oyna. Çık oğlum çık çık çık..." şeklinde sert bağırışları da duyuldu.

  • 4
  • 15
Fenerbahçe'de Ersun Yanal çıldırdı!

TARAFTARDAN BEĞENİ ALDI
Çalışma sırasındaki bu hırslı hareketleri Fenerbahçeli taraftarın beğesini kazanan Ersun Yanal için "İşi şimdiden sıkı tutmaya başlamış.

  • 5
  • 15
Fenerbahçe'de Ersun Yanal çıldırdı!

Şampiyonluğu istiyor. Hırsını gösteriyor" yorumları yapıldı. Öte yandan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas ve top kapma organizasyonları üzerinde durdu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör