Haluk Canatar: "Muriç şu anda hiçbir kulüple anlaşmadı"
Transfer Raporu programında konuşuan Haluk Canatar, "Vedat her gün isminin gündemde olmasından dolayı rahatsız. Ben de menajeri olarak rahatsızım. İki saygı-değer kulübün sürekli karşı karşıya getirilmesi de doğru değil... Olmayan bir konuyu sürekli yalanlamak zorunda kalıyoruz. Ben Rizespor'un izni olmadan hiçbir kulüple görüşme yapamam. Buna yetkim yok. Nisan ayında bir kulüp beni aradı. Onlarla görüştüm. Daha sonra Galatasaray beni aradı. Fenerbahçe ile görüştükten sonra Galatasaray'dan telefon aldım. Galatasaray'a, 'Fenerbahçe ile görüşüyoruz, sizinle görüşmem doğru olmaz.' dedim. Fenerbahçe ile görüşmeler uzadı. Daha sonra Fenerbahçe'ye de bilgi vererek Galatasaray'la görüştüm. Daha sonra bu kez Fenerbahçe'ye aynı cevabı verdim. 'Galatasaray'la görüşüyoruz, sizinle görüşmem doğru olmaz.' dedim. Vedat Muriç şu anda hiçbir kulüple anlaşmadı. Şu kulüple anlaştık, bu kulübe imza attık gibi bir şey yok." ifadelerini kullandı..
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