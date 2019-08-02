02 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Erol Bedir: "Deniz Türüç için Fenerbahçe ile anlaştık"

Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, A Spor'a özel yaptığı açıklamada Deniz'in Fenerbahçe'ye transferini doğruladı.
02.08.2019

Bedir, Avusturya kampının ardından Deniz Türüç'e transfer görüşmelerini tamamlaması için 3 Ağustos tarihine kadar süre verdiklerini, oyuncularının da bugün itibarıyla Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını belirtti.

Deniz'in Hollanda'da olduğunu, oyuncunun kendisi, menajeri ve anlaşmanın netleşmesinin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile telefon görüşmesi yaptığını ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Birkaç gündür basında yazıldığı üzere Deniz'e bir süre vermiştik. O da kamptan ayrıldıktan sonra görüşmeler yaptı. Deniz, bugün sabah saatlerinde beni arayarak 'Başkanım biz anlaştık herhangi bir problem yok. Artık top sizde' dedi. Biz de daha evvel 3 kulüple yaptığımız görüşmede kendilerine her türlü kolaylığı Deniz'in mutlu olması şartıyla sağlayacağımızı söylemiştik. Şartlarımız sunmuştuk eğer Deniz ile anlaşırlarsa telefonla meseleyi çözebileceğimizi deklare etmiştik. Onlarda sağ olsunlar büyük camianın büyük yöneticileri bu manada çok olgun davranmışlardı. Bugünkü konudan sonra da muhatabımla yani başkanla konuştum teyit aldım o da 'evet anlaştık' dedi. Böyle olunca da 'hayırlı olsun' dedik. Detaylarını açıklama noktasına gelince de transferi yapan kulübün açıklaması yakışık alır. Nasıl ben aldığım oyuncuyla ilgili konuştuysam alan kulübün bu konudaki planına, programına saygı duymak lazım."

Öte yandan Bedir, Deniz Türüç'ü bonservisli bir şekilde gönderdiklerini karşılığında takas niteliğinde bir oyuncu almadıklarını sözlerine ekledi.

Deniz Türüç Fenerbahçe'de!

Deniz Türüç için Fenerbahçe ile anlaştık "Deniz Türüç için Fenerbahçe ile anlaştık" 02.08.2019
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! 02.08.2019
James Rodriguez bombası! Fenerbahçe... James Rodriguez bombası! Fenerbahçe... 01.08.2019
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku 31.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ersun Yanal: Ders çıkaracağız Ersun Yanal: "Ders çıkaracağız" 31.07.2019
Fenerbahçe'den Choupo Moting hamlesi Fenerbahçe'den Choupo Moting hamlesi 30.07.2019
Jailson'un talipleri artıyor Jailson'un talipleri artıyor 30.07.2019
Luiz Gustavo Fenerbahçe yolunda Luiz Gustavo Fenerbahçe yolunda 30.07.2019
Fenerbahçe Kolarov'dan vazgeçmiyor Fenerbahçe Kolarov'dan vazgeçmiyor 30.07.2019
Fenerbahçe Kjaer için geri sayıma geçti Fenerbahçe Kjaer için geri sayıma geçti 29.07.2019
Ersun Yanal'ın aklı Mahmut Tekdemir'de Ersun Yanal'ın aklı Mahmut Tekdemir'de 29.07.2019
Max Kruse: Liverpool'dan teklif aldım Max Kruse: Liverpool'dan teklif aldım 26.07.2019
Fransa'dan Yann M'Vila iddiası Fransa'dan Yann M'Vila iddiası 26.07.2019
Maç sonrası tünel karıştı! Emre Belözoğlu... Maç sonrası tünel karıştı! Emre Belözoğlu... 26.07.2019
Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye geri dönüyor 25.07.2019
Kruse ile yol boyu soru-cevap Kruse ile yol boyu soru-cevap 25.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu!
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 2.01'lik golcü geliyor
Roberto Soldado'dan şok Fenerbahçe sözleri
Galatasaray'dan transferde sürpriz: Juventus'la anlaşma tamam!
Galatasaraylı yöneticilerden flaş Falcao açıklaması!
Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor! Transferde sona gelindi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör