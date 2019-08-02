Erol Bedir: "Deniz Türüç için Fenerbahçe ile anlaştık"
Bedir, Avusturya kampının ardından Deniz Türüç'e transfer görüşmelerini tamamlaması için 3 Ağustos tarihine kadar süre verdiklerini, oyuncularının da bugün itibarıyla Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını belirtti.
Deniz'in Hollanda'da olduğunu, oyuncunun kendisi, menajeri ve anlaşmanın netleşmesinin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile telefon görüşmesi yaptığını ifade eden Bedir, şunları kaydetti:
"Birkaç gündür basında yazıldığı üzere Deniz'e bir süre vermiştik. O da kamptan ayrıldıktan sonra görüşmeler yaptı. Deniz, bugün sabah saatlerinde beni arayarak 'Başkanım biz anlaştık herhangi bir problem yok. Artık top sizde' dedi. Biz de daha evvel 3 kulüple yaptığımız görüşmede kendilerine her türlü kolaylığı Deniz'in mutlu olması şartıyla sağlayacağımızı söylemiştik. Şartlarımız sunmuştuk eğer Deniz ile anlaşırlarsa telefonla meseleyi çözebileceğimizi deklare etmiştik. Onlarda sağ olsunlar büyük camianın büyük yöneticileri bu manada çok olgun davranmışlardı. Bugünkü konudan sonra da muhatabımla yani başkanla konuştum teyit aldım o da 'evet anlaştık' dedi. Böyle olunca da 'hayırlı olsun' dedik. Detaylarını açıklama noktasına gelince de transferi yapan kulübün açıklaması yakışık alır. Nasıl ben aldığım oyuncuyla ilgili konuştuysam alan kulübün bu konudaki planına, programına saygı duymak lazım."
Öte yandan Bedir, Deniz Türüç'ü bonservisli bir şekilde gönderdiklerini karşılığında takas niteliğinde bir oyuncu almadıklarını sözlerine ekledi.
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