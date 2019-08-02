Deniz Türüç Fenerbahçe'de

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Deniz Türüç'ü renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, Deniz Türüç transferi için Kayserispor'a 3.5 milyon Euro'nun üzerinde bir bedel ödeyecek. Transferler ilgili detayları A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.