02 Ağustos 2019, Cuma

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Fenerbahçe Kolarov'da mutlu sona yakın

Fenerbahçe transferde yeniden hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor'dan Deniz Türüç'ü kadrosuna kattığını açıkladıktan sonra taraftarların heyecanla beklediği Alexander Kolarov'un transferinde mutlu sona yakın.
02.08.2019

Fenerbahçe'de beklenen oldu ve Kolarov transferinde her konuda anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın özellikle kadrosunda görmek istediği Sırp yıldızın transferi için bir süredir çalışmalar devam ediyordu. Fransız futbol adamı Damien Comolli, tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı.

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