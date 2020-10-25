Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu! "Afobe yürüye yürüye gol attı"

Son dakika Fenerbahçe-Trabzonspor haberi: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Afobe'ye attığı golü değerlendiren Toroğlu, "Lemos ve Sosa çarpıştı ama kaç metrede çarpıştılar? Kademeye giren yok mu? Adam yürüye yürüye gol attı." ifadelerini kullandı.

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