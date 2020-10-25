Derbi zaferini böyle kutladılar! Futbolcular ve taraftar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u Kadıköy Ülker Stadyumu'nda 3-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı lacivertli futbolcular ve taraftarlar galibiyeti böyle kutladılar. İşte o anlar

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