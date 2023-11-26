Erman Toroğlu'dan VAR hakemine sert eleştiri! "Fenerbahçe'nin santrforu"
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmadan sonra VAR hakemi Hüseyin Göçek'i eleştirdi. Toroğlu, "VAR'da Hüseyin Göçek vardı. Fenerbahçe'de Hüseyin Göçek diye bir santrfor vardı, köşeye taktı bitirdi maçı. Kimse kusura bakmasın ama iğrenç bir olay. Bu işten Fenerbahçe zarar görecek." dedi. | Fenerbahçe haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
Toroğlu'dan VAR hakemine sert eleştiri! 26 Kasım 2023 | 12:00
00:48
Toroğlu'dan yerli isimlere eleştiri! 26 Kasım 2023 | 12:00
00:59
F.Bahçe'de Dzeko yıldız golcüleri solladı! 23 Kasım 2023 | 12:00
04:34
Dzeko: Henüz bir şey başarmadık! 20 Kasım 2023 | 12:00
01:10
Fenerbahçe'den gitti yeni takımında coştu! 14 Kasım 2023 | 12:00
03:47
Erman Toroğlu: Oosterwolde - Belhanda... 12 Kasım 2023 | 12:00
00:28
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin orta sahasında adam yok 12 Kasım 2023 | 12:00
04:14
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gergin anlar! İşte o görüntüler 05 Kasım 2023 | 12:00