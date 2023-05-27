Erman Toroğlu'dan Jorge Jesus ve Şenol Güneş'e sert eleştiri! "Tribüne oynuyorlar"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 90+1 programına gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörlerini sert bir dille eleştiren Toroğlu, "Jorge Jesus ve Şenol Güneş, hükmenler konusunda haklı değiller. İtiraz etseler de bu işin tahkimden döneceğini bildikleri için tribüne oynuyorlar." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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