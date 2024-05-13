Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Fenerbahçe'nin başında..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin ligdeki durumunu ve İsmail Kartal'ı değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin başında, ‘gel dediler geldim, git dediler gittim’ diyen bir teknik direktör olmamalı. Öyle bir teknik direktör gelmeli ki, kimse bir şey söyleyememeli." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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