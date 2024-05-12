Elle oynama var mı? Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin attığı ilk gol öncesi yaşanan pozisyonu yorumladı!
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3--0 mağlup eden sarı-lacivertliler 3 puanın sahibi oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin attığı ilk gol öncesi yaşanan o pozisyonu yorumladı.
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