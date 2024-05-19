Fenerbahçe formalı taraftara Galatasaraylı taraftarlardan tepki!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan sarı kırmızılı taraftarlar, o sırada tesislerin önünden geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
F.Bahçe formalı taraftara Florya'da tepki! 19 Mayıs 2024 | 12:00
00:59
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! "Çakma değil gerçek 5. yıldız" 17 Mayıs 2024 | 12:00
01:36
Buruk'tan Markao yorumu! "Fiziksel üstünlüğüne..." 12 Mayıs 2024 | 12:00
01:35
Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın yediği 2. gol öncesi faul var mı? 12 Mayıs 2024 | 12:00
01:03
"Zaafı var" Toroğlu'dan flaş G.Saray yorumu 12 Mayıs 2024 | 12:00
04:09
Icardi'nin iptal edilen golünde karar doğru mu? Toroğlu yorumladı 05 Mayıs 2024 | 12:00
01:36
Toroğlu yorumladı! Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı? 05 Mayıs 2024 | 12:00
00:40
Toroğlu: Eski Icardi değil diyoruz ama... 05 Mayıs 2024 | 12:00