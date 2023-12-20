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Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a eleştiri! "Daha fazla değerlendirmesi lazım"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondi Home Kayserispor'un konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal'ın kadro tercihi hakkında eleştirilerde bulundu. Toroğlu, yıldız ismin daha fazla kullanılması gerektiğini ifade etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

20 Aralık 2023 | 18:09
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