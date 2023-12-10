Derbi sonrası hakeme sert eleştiri! "Futbolla alakası yok"
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı dev derbide 3-1 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra A Spor yorumcusu Reha Kapsal, hakem Atilla Karaoğlan'ı eleştirdi. İşte Kapsal'ın sözleri...
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