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Flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu! "İki takım için beraberlik..."

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu. Umurhan, "İki takım için beraberlik işlerine gelen sonuç olur. Fenerbahçe ev sahibi avantajıyla puan farkını açmak isteyecektir." dedi.

24 Aralık 2023 | 09:17
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