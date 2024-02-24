Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Fenerbahçe'nin işi çok zor"
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Kasımpaşa bu tempoyu 2. yarıda da götürürse, Fenerbahçe'nin işi çok zor." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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