Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki Union Saint-Gilloise eşleşmesini A Spor'a değerlendirdi!
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise eşleşmesini A Spor'a değerlendirdi. Baki, "En formda takımlardan bir tanesi çıktı. Bu bizi hiç ürkütmez. Her maça tek tek konsantre olarak taraftarımızı mutlu edece noktaya gelmek istiyoruz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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