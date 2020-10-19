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Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Göztepe - Fenerbahçe maçı berabere bitseydi..."

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Göztepe - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Maç berabere bitseydi maçın kahramanı Göztepe kalecisi İrfan Can olacaktı." dedi.
19.10.2020
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