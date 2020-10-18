Erman Toroğlu: Serdar Aziz'e en az 3 maç ceza vermeleri gerek

Takım Oyunu programında Göztepe-Fenerbahçe maçını değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Serdar Aziz ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Serdar Aziz'in hakeme salladığı videoyu izlettirdiler. En az 3 maç yer ama tabi o görüntüyle onu yapamazsın" ifadelerini kullandı.

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