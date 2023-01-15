Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Toroğlu, "Ferdi Kadıoğlu'nun bugün yine canı çıktı. Biyonik bir adam abi" şeklinde konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza övgü dolu sözler! 15 Ocak 2023 | 12:00
01:55
Toroğlu'dan flaş Arda Güler sözleri! 15 Ocak 2023 | 12:00
00:58
Toroğlu'dan F.Bahçeli oyuncuya sert sözler! "Bırak bu işleri" 15 Ocak 2023 | 12:00
04:33
İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi son durum 15 Ocak 2023 | 12:00
04:38
F.Bahçe'den Bünyamin Balcı ve Haji Wright harekatı! 12 Ocak 2023 | 12:00
08:37
Samet Akaydın'dan transfer ve Jorge Jesus sözleri! 12 Ocak 2023 | 12:00
11:26
F.Bahçe'de Samet Akaydın ilk antrenmanına çıktı 12 Ocak 2023 | 12:00
00:50
Samet Akaydin için flaş sözler! 11 Ocak 2023 | 12:00