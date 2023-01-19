Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. İki takım da turu geçerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki; Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe-Rizespor maçı öncesi tüm detayları aktardı.
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