Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli isme sert eleştiri! "Fred senin yüzün atıldı"
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekipte Fred ve Mert Hakan Yandaş maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. 2 oyuncu da Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Mert Hakan Yandaş'ı sert sözlerle eleştirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri... | Fenerbahçe haberleri
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