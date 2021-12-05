05 Aralık 2021, Pazar
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Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe-Rizespor maçı sonrası dikkat çeken tespit! "Bu takımı Pereira çıkartmamış"
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk etti ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, F.Bahçe-Rizespor mücadelesini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Bu takımı Pereira çıkartmamış, ona çıkartmışlar. Yüzünden de çok belli oluyor. Kim elini attıysa doğru yapmış." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
05.12.2021
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