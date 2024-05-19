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Erman Toroğlu'dan derbideki kırmızı kart için flaş yorum! "Kartı Galatasaraylı oyuncuya verirdim"

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında dev derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oldu. 10 kişi kaldığı maçta rakibini 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 21. dakikada Alexander Djiku'nun ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartı flaş ifadelerle yorumladı. İşte o sözler...

19 Mayıs 2024 | 22:26
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