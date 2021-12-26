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Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının devre arasında Erman Toroğlu: Birbirlerine pas atmıyorlar

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin ilk yarısındaki mücadelede futbolcular birbirlerine pas atmıyorlar olacak iş değil" dedi.
26.12.2021
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