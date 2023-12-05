Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Bu oyuncuları çalıştırmıyor musun?"
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kapsal, "İsmail Kartal, Oosterwolde ile Samet’in analizini yapmıyor musun, çalıştırmıyor musun bunları? Oosterwolde devamlı faul yapıyor, formalarından çekiyor. Zaten pasör bir stoper değil, yanlış toplar kullanıyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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