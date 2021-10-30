30 Ekim 2021, Cumartesi
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Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcularla Vitor Pereira arasında bir sorun var
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Konyaspor - Fenerbahçe maçının devre arasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçeli oyuncularda bir tuhaflık var. Benim gördüğüm teknik adamla futbolcular arasında bir sorun var." dedi.
30.10.2021
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