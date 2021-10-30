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Konyaspor - Fenerbahçe maçında sakatlanan Altay Bayındır'dan müjdeli haber

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında omzundan yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen ve hastaneye kaldırılan Altay Bayındır'da kırık tespit edilmedi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Seli Kul aktardı.
30.10.2021
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