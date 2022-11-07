Erman Toroğlu Fenerbahçe Sivasspor maçındaki Batshuayi'nin pozisyonunu yorumladı
Fenerbahçe Sivasspor maçında Batshuayi'nin ikinci sarı kartı ve sonrasında gördüğü kırmızı kartın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Batshuayi'nin Ziya'ya vurma niyeti yok. Böyle bir sarı kart olamaz. Bunun için sarı kartı da olmaz kırmızısı da olmaz günah ya." dedi.
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