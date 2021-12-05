Erman Toroğlu Fenerbahçe Rizespor maçının ilk yarısını yorumladı! "Futbolcular huzursuz"

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı sözlerle karşılaşmayı değerlendirdi. Vitor Pereira'yı sert dille eleştiren Toroğlu, "Bu teknik adam futbolcuları ve takımı ısıtamadı. Futbolcular, bu teknik adamla huzursuzlar, rahat değiller. Ne oynayanlar ne de kenarda oturanlar güveniyorlar." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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