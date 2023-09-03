Erman Toroğlu Ankaragücü Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Ankaragücü'nü tahminimden çok daha iyi mücadele ederken gördüm, F.Bahçe ise o kadar iyi görmedim. Kafa kafaya bir maç oluyor." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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