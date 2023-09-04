FENERBAHÇE HABERİ: Erman Toroğlu'dan İsmail Yüksek sözleri! "Kırmızı kart görme sebebi..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe iki virajı çok iyi aldı. Saha zemini yeşil gözüküyor ama oturmamış bir zemin var. İsmail Yüksek'in atılmasının sebebi zemin. Zemin yüzünden kaydı" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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