21 Ağustos 2020, Cuma

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Emre Bol: Vedat Muriqi transferi bitti

Transfer Hattı programına katılan A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi. Bol, "Vedat Muriqi işi bence bitti. Lazio ile anlaşıldı. Rakamda ufak tefek pürüzler var" ifadelerini kullandı.
21.08.2020
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