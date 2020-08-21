Fenerbahçe Alper Potuk'la yollarını ayırdı

Transfer dönemine hızlı giren ve birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Alper Potuk'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini açıkladı. Tecrübeli futbolcuya kulübe verdiği emekleri için teşekkür edildi.

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