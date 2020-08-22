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Caner Erkin: Fenerbahçe küçüklükten beri sevdiğim takım

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 32 yaşındaki sol bek, "Fenerbahçe tuttuğum takım, taraftarı olduğum takım. Küçüklükten beri sevdiğim takım" dedi.
22.08.2020
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