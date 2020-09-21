Emre Bol: Ömer Faruk Beyaz'ın kafasını karıştırıyorlar

A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe - Hatayspor maçı öncesi Ana Haber'de açıklamalarda bulundu. Bol, sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı konuşulan Ömer Faruk Beyaz ile ilgili "Ömer Faruk Beyaz kardeşime sesleniyorum, bak oğlum senin kafanı karıştırıyorlar." ifadelerini kullandı.

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