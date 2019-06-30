Emre Bol: "Lucas Lima %99 Fenerbahçe'de"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bol, Sarı-Lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Lucas Lima ile ilgili "Lucas Lima %99 Fenerbahçe'de. Önümüzdeki hafta bu transferin açıklanmasını bekliyorum." dedi.