30 Haziran 2019, Pazar

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Emre Bol: "Lucas Lima %99 Fenerbahçe'de"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bol, Sarı-Lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Lucas Lima ile ilgili "Lucas Lima %99 Fenerbahçe'de. Önümüzdeki hafta bu transferin açıklanmasını bekliyorum." dedi.
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