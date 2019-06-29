Yıldız futbolcudan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Takviye çalışmalarına hız veren ve Max Kruse'un ardından yeni transferlerini açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmek için büyük bir fedakarlıkta bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2019 22:34 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 22:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





