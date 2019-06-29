29 Haziran 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Yıldız futbolcudan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!
Takviye çalışmalarına hız veren ve Max Kruse'un ardından yeni transferlerini açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmek için büyük bir fedakarlıkta bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.06.2019 22:34 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 22:36
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"