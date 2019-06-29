29 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcudan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Takviye çalışmalarına hız veren ve Max Kruse'un ardından yeni transferlerini açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmek için büyük bir fedakarlıkta bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2019 22:34 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 22:36
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Yıldız futbolcudan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

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Yıldız futbolcudan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Takımda birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler sil baştan bir kadro yapılanmasına gidiyor.

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Yıldız futbolcudan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen sarı-lacivertlilerde boşa atacak tek bir kurşun yok.

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Yıldız futbolcudan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Geçtiğimiz sezonki transfer başarısızlığını tekrar etmek istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar ince eleyip sık dokuyor.

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Yıldız futbolcudan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Fransız sportif direktör Damien Comolli, görüşmelerde büyük yol katetti.

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