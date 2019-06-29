29 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues müjdesi! Resmen açıklandı

Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan ve bu doğrultuda ilk olarak Alman yıldız Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla etkili bir performans sergileyen ve ara transfer döneminde Al Ittıhad'a transfer olan Garry Rodrigues ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibinden yeterli şansı bulamayan ve Fenerbahçe ile 1+1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladığı iddia edilen Yeşil Burun Adalı yıldız ile ilgili Al Ittihad kulübünden flaş bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 29.06.2019 21:18 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 21:19
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Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues müjdesi! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues müjdesi! Resmen açıklandı

Geçtiğimiz sezonu taraftarlarına unutturmak isteyen sarı-lacivertliler transferde gaza bastı.

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Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues müjdesi! Resmen açıklandı

Birçok oyuncu ile temas halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar, transferde somut adımlar atmaya başladı.

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Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues müjdesi! Resmen açıklandı

Alman futbolcu Max Kruse'yi kadrosuna katarak bombayı patlatan sarı-lacivertliler, hız kaybetmeden listedeki isimleri kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

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Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues müjdesi! Resmen açıklandı

Sarı-lacivertlilerde son olarak Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues ile anlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

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