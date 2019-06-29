29 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues müjdesi! Resmen açıklandı
Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan ve bu doğrultuda ilk olarak Alman yıldız Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla etkili bir performans sergileyen ve ara transfer döneminde Al Ittıhad'a transfer olan Garry Rodrigues ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibinden yeterli şansı bulamayan ve Fenerbahçe ile 1+1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladığı iddia edilen Yeşil Burun Adalı yıldız ile ilgili Al Ittihad kulübünden flaş bir açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 29.06.2019 21:18 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 21:19
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