30 Haziran 2019, Pazar
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Emre Bol'dan Aziz Yıldırım'a özel beste
A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım için yaptığı besteyi Son Sayfa programında söyledi.
30.06.2019
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