Mesut Özil'in maliyetine flaş yorum! "Kimsenin yapmadığı fedakarlık"

A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan ve Haldun Domaç canlı yayında Mesut Özil'in maaşını değerlendirdi. Uzundurukan, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den alacağı ücrete, "Hiçbir futbolcunun yapmadığı fedakarlık" yorumunda bulundu. İşte o değerlendirmeler...

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