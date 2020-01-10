Emre Bol: Hem Ersun Yanal'ın hem Comolli'nin Falette transferinden haberi yok

A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin transfer gündemi ile ilgili konuşan Bol, "Hem Ersun Yanal'ın hem Comolli'nin Falette transferinden haberi yok. Falette'yi başkan aldı" ifadelerini kullandı.