Emre Bol: Fenerbahçe Comolli'yi gönderirse 850 bin Euro tazminat ödeyecek

A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Damien Comolli ile ilgili konuşan Bol, "Fenerbahçe Comolli'yi gönderirse 850 bin Euro tazminat ödeyecek" ifadelerini kullandı.