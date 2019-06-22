22 Haziran 2019, Cumartesi

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Emre Bol: Ersun Yanal kaleci Altay ile görüştü

A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Ersun Yanal, kaleci Altay'ı arayıp bizzat takımda görmek istediğini söyledi. Birinci kaleci olarak düşünüyor." ifadelerini kullandı.
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