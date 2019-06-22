22 Haziran 2019, Cumartesi
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Emre Bol: Ersun Yanal kaleci Altay ile görüştü
A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Ersun Yanal, kaleci Altay'ı arayıp bizzat takımda görmek istediğini söyledi. Birinci kaleci olarak düşünüyor." ifadelerini kullandı.
22.06.2019
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