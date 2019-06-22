Eljif Elmas'a dev teklif! 25 milyon euro... | Video haber

A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Elif Elmas için 25 milyon Euro'ya kadar yükselen teklifler var." ifadelerini kullandı.