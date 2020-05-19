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Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig değerlendirmesi

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, futbola en doğru zamanda geri dönülmesi gerektiğini belirterek, "Diğer ülkelerde başlayan ligler bize ışık tutacak" dedi.
19.05.2020
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