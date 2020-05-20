Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Mert Hakan yarışı

Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray'la Fenerbahçe, Sivasspor'la sözleşmesi bitecek Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmak için yarışıyor. Sarı-kırmızılıların daha önce el sıkıştığı oyuncu için, sarı-lacivertlilerin de devrede olması, akıllara son yıllarda yaşanan transfer rekabetini getirdi.

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